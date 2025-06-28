Mert Demir, dövmeli paylaşımıyla dikkat çekti

Bir süredir birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin aşkı başladığı günden bu yana zaman zaman ayrılık iddialarıyla da konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bu söylentilere bir yenisi daha eklenmişti.

Sosyal medya hesaplarında birbirlerini hâlâ takip eden ikiliden Mert Demir, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Dövmesini sergilediği bir fotoğrafını yayımlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına; "İki tabanca, iki kırık kalp ve bir selfie" notunu ekledi. Demir'in bu sözleri, dövmesinin birebir tanımı olarak yorumlandı.

Fotoğraflar: Instagram