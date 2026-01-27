Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Mert Demir'in Serenay Sarıkaya için romantik çiçek rutinini bozmadı

        Mert Demir rutini bozmadı

        Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti. Sarıkaya, romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 08:12 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:12
        Rutin bozulmadı
        Uzun bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, her sabah gözlerini sevgilisi tarafından şımartılarak uyandırılmaya devam ediyor.

        Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti. Demir, romantik rutinini bozmadı.

        Serenay Sarıkaya, sevgilisinin kendisi için aldığı çiçekleri sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımıyla gözler önüne serdi.

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
