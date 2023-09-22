Mert Günok, Belçika'da devleşti, 1 puanı getirdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Club Brugge etkili başladı. Belçika ekibi, kanatları etkili kullanmasına ve önemli pozisyonlara girmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş ise ilk 45 dakika boyunca hücumda varlık gösteremedi.

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Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti. Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.