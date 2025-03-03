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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Müldür'den olay gol sevinci - Saat işareti Okan Buruk'a gönderme mi? - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Müldür: Gol sevincimin özel anlamı yok

        Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün attığı gol sonrası saat işareti yapması, Konyaspor maçında Okan Buruk'un saatini göstermesine gönderme olarak yorumlandı. Mert ise saat işaretinin Buruk'a gönderme olmadığını söyledi: "Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Konya maçında da yapmıştım."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:41
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        "Gol sevinci" sözleri...
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi.

        Mücadelenin 9. dakikasında Mert Müldür'ün gol sevinci, sosyal medyada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Buruk, kupadaki 0-0 biten Konya maçının sonlarında hakeme saatini göstererek karşılaşmayı bitirmesini istemişti. Fenerbahçe Kulübü de maç sonu bir paylaşım yaparak sevinç fotoğrafını "Tik tak, tik tak, tik tak" notuyla paylaştı.

        Mert ise maçtan sonra bu konudaki soruya "Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı" cevabını verdi.

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