Mert Müldür: Hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden milli takımımızın oyuncularından Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEP BİRLİKTE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

Maçın ne kadar zor olacağının farkında olduklarını belirten Mert, "Çok zor bir maçtı, herkes de biliyordu bunu. Rakip de finale çıkmayı istiyordu. Çok mutluyuz. Konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.

"KOSOVA VEYA SLOVAKYA FARK ETMEZ"

Finalde kiminle karşılaşmak istediğine dair sorulan soruya tecrübeli sağ bek, ''Kosova, Slovakya fark etmez, önemli değil. Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım, Dünya Kupası'na gitmemiz lazım." diyerek sözlerine nokta koydu.