        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mert Müldür: Hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz - Futbol Haberleri

        Mert Müldür: Hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz

        A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Mert Müldür, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Müldür, "Çok mutluyuz ve konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 23:22 Güncelleme:
        "Hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz"

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden milli takımımızın oyuncularından Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Maçın ne kadar zor olacağının farkında olduklarını belirten Mert, "Çok zor bir maçtı, herkes de biliyordu bunu. Rakip de finale çıkmayı istiyordu. Çok mutluyuz. Konsantreyiz. İnşallah hep birlikte Dünya Kupası'na gideceğiz.'' ifadelerini kullandı.

        "KOSOVA VEYA SLOVAKYA FARK ETMEZ"

        Finalde kiminle karşılaşmak istediğine dair sorulan soruya tecrübeli sağ bek, ''Kosova, Slovakya fark etmez, önemli değil. Kim gelirse gelsin yenmemiz lazım, Dünya Kupası'na gitmemiz lazım." diyerek sözlerine nokta koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

        1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, ekonomik olarak zor günler geçiriyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali