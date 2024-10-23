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        Haberler Spor Transfer Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu - Futbol Haberleri

        Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu

        Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş dahil birçok takımın formasını giymiş olan Mert Nobre sürpriz bir imza attı. Moussa Sow'un sportif direktörlük görevini yürüttüğü Kuzey Makedonya ekiplerinden Gostivar, teknik direktörlüğe Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:49
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        Nobre'den sürpriz imza: Sow ile buluştu
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        Mert Nobre, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar'ın yeni teknik direktörü oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Gostivar'ın sportif direktörlüğünü Moussa Sow yaparken, takımda Erten Ersu, Nabil Dirar, Alper Potuk ve Oğuzhan Aydoğan gibi isimler forma giyiyor.

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