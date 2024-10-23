Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu - Futbol Haberleri

Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu - Futbol Haberleri

Mert Nobre'den sürpriz imza! Sow, Alper Potuk ve Dirar ile buluştu Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş dahil birçok takımın formasını giymiş olan Mert Nobre sürpriz bir imza attı. Moussa Sow'un sportif direktörlük görevini yürüttüğü Kuzey Makedonya ekiplerinden Gostivar, teknik direktörlüğe Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

Habertürk Giriş: 23.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:49 facebook

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