Mert Ramazan Demir: Her şey çok güzel Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, sevgilisinin evine girerken görüntülendi; "Her şey çok güzel"

Habertürk Giriş: 23.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:24 facebook

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