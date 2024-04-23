Mert Ramazan Demir: Her şey çok güzel
Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, sevgilisinin evine girerken görüntülendi; "Her şey çok güzel"
Giriş: 23.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:24
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'nun evine girerken objektiflere yansıdı.Mert Ramazan Demir
Mert Ramazan Demir, basın mensuplarının Afra Saraçoğlu ile birlikteliği hakkındaki sorulara "Her şey çok güzel" yanıtını verip, sevgilisinin evine girdi.Afra Saraçoğlu
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