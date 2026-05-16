Mert Yazıcıoğlu: Çok mutluyuz
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile görüntülendi. Yazıcıoğlu, "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" dedi
Habertürk'ten Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte önceki akşam Yeniköy’de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Arkadaş grubuyla keyifli bir akşam geçirdiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Güzel bir yemek yedik, geçmiş doğum günümü kutlayarak, eğlendik" dedi.
Oyuncu ilişkisi hakkında, "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Zeynep Artukmaç ise röportaj vermek istemeyerek hızlıca otomobiline bindi.
Aynı mekânda bulunan Burak Dakak ve oyuncu nişanlısı Leyla Tanlar da çıkışta objektiflere yansıdı. Çift, "Yemek yedik, eğlendik, şimdi eve geçiyoruz" dedi. Tanlar, bu aralar yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, “Tiyatroyla ilgileniyorum, zamanımız çalışmakla geçiyor” ifadelerini kullandı. Daha önce “Evlenmeye zaman bulamıyoruz” açıklamasıyla dikkat çeken çift, düğün tarihiyle ilgili sorulara kahkahalar eşliğinde, “Bakalım, hayırlısı olsun. Ne zaman istersek artık” yanıtını verdi.
Çift, Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç hakkında, "Onlar mutlu, biz mutlu… Çok şükür. İkisini de çok seviyoruz, teşekkür ederiz” dedi.