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Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens, son maçlarda sergilediği performansla sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Belçikalı yıldız, Sivasspor'a attığı golle 1 yıl sonra bir ilki başardı.

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  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-1 yenerek 2022 yılını lider tamamladı.
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Sarı-kırmızılılara zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 27. dakikada Mertens ile 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Mertens, Sivasspor karşısında da galibiyetin mimarlarından biri oldu. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Belçikalı yıldız, zorlu maçta takımının ilk golünü kaydederken, son haftalardaki skor katkısını da sürdürdü. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Sezon başında Napoli'den transfer edilen 35 yaşındaki futbolcu, 1 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3 maçta skora katkı yapmayı başardı. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Mertens, son olarak Kasım 2021'de Napoli forması giydiği dönemde skor katkısı anlamında Serie A'da üç maçlık seri yakalamıştı. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Mertens'in yanı sıra Galatasaray da Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı.
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig deplasmanlarında üst üste üç galibiyet alan ilk takım oldu.
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Galatasaray ayrıca, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında çıktığı dokuz maçta 20 puan topladı. 
  • Mertens patlaması! 1 yıl sonra başardı

    Cimbom, dokuzuncu maçlar itibarıyla 2005/06'dan (22) bu yana en fazla puan kazandığı dönemi geçiriyor.

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