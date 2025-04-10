Mertens'ten Osimhen itirafı: Onu buraya ben getirdim
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılara geliş süreci ve İstanbul'daki yaşantısından Victor Osimhen'in transferine kadar birçok konuda konuştu.
Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, eski futbolcu John Obi Mikel'in podcastine konuk oldu ve çarpıcı açıklamalara imza attı.
- İstanbul'a ve Galatasaray'a alışabildin mi?
Evet, buraya geldiğimde Galatasaray'ın en kötü yıllarından biriydi. 13. sıradalardı, yeni ve tecrübeli isimler aradıklarını söylediler. Ben de buraya gelir ve emekli olurum diye düşünmüştüm. 1 yıllık sözleşme imzaladım fakat 3 yıldır buradayım ve 2 şampiyonluk kazandık. Umarım 3. kez şampiyon olabiliriz, bu harika bir deneyim.
"TÜRK İNSANI ÜLKESİYLE GURUR DUYUYOR"
Türkiye'de yaşayınca Türk insanlarını tanımak istiyorsunuz. Antalya’ya, Trabzon’a ya da İzmir’e gidiyorsunuz ve onların ne kadar sıcak insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ülkeleriyle gurur duyuyorlar. İtalya'da da aynısıydı. İnsanlar ülkeleriyle gurur duyuyordu. Ve Türk halkı da aynı şekilde gururlu ve bunu sana göstermek istiyorlar. Mesela çay ya da yemek... Sana çay içiriyorlar, adeta zorla içiriyorlar.
- Türkiye Ligi’ne geldiğinden beri seni ligde şaşırtan bir şey oldu mu?
Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu beni şaşırttı. Napoli’de oynadım ama Galatasaray gerçekten tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp. Tabii ismini biliyorsun ama burada oynamaya başlayınca gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlıyorsun. Ve Türk halkının futbola ne kadar aşık olduğunu görüyorsun. Bu beni çok etkiledi.
- Galatasaray ile Napoli’yi karşılaştıracak olsan?
Farklı, çünkü çok fazla Türk insanı var. Hatta birçok Türk insanı Belçika’ya, Almanya’ya taşınmış. Örneğin restorana gittiğimde her yerde Türkleri görüyorum. Daha önce bu kadar farkında değildim ama şimdi her yerde Türk var gibi hissediyorum.
- Napoli deyince Maradona akla geliyor ama siz de o büyük başarıyı elde ettiniz. Şampiyonluğu kazandığınızda neler hissettiniz?
O yıl ben takımdan ayrılmıştım. Yani o Scudetto’yu kazanan takımda ben yoktum ama tekrar hatırlattığın için teşekkürler. Ama Napoli'de geçirdiğim 9 yılda kulübü çok ileriye taşıdık. Şampiyonlar Ligi’ne katıldık, büyük işler başardık. Ve pastanın üzerindeki kiraz da Spalletti ile birlikte gelen şampiyonluktu. Bence Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia bu başarıda kilit oyunculardı.
- Kariyerinin sonlarına yaklaşıyorsun. Takım içindeki rolün değişti mi?
Evet, biraz farklılaştı ama ben hep örnek olmaya çalışan bir oyuncuydum. Kendime dikkat ederim, genç oyunculara yardımcı olurum. Profesyonel olun, çalışkan olun, hocayı dinleyin ve anın tadını çıkarın. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor.
- Napoli’de birlikte oynadığın Victor Osimhen şimdi burada. Onu sen mi getirdin?
Evet, onu buraya ben getirdim. O üst düzey bir forvet. Şu anda dünyada onun gibisi çok az. Lewandowski yaşlandı, Benzema artık yok. Victor şu an dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Harika bir insan ve harika bir oyuncu. Onunla oynadığımız için şanslıyız.
- Sence Osimhen daha da gelişebilir mi?
Bu biraz da ona bağlı ama ben gelişebileceğine inanıyorum. Daha aç olmalı, her 10 dakikada bir gol atmak ister gibi oynamalı. Kendini daha da zorlamalı. Ama yaptığı koşularla bize alan açıyor. Bu da çok değerli.