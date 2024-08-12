Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden tepki: Dava açıyoruz

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Bir hayli tepki çeken Merve Boluğur, "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklindeki paylaşımı, sosyal medya hesabında hâlâ durmasına rağmen; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" ifadelerini kullanmasına bir anlam verilemedi.