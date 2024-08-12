Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden tepki: Dava açıyoruz
8 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadelerini kullanan Merve Boluğur'a dava açılacak. Erkekleri Koruma Derneği, "Merve Hanım'a dava açıyoruz" açıklamasında bulundu
Merve Boluğur, son dönemde sosyal medya hesabından erkekler aleyhine yaptığı açıklamalarla tepki çekiyor.
Merve Boluğur, 8 Ağustos'ta; "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Merve Boluğur, ayrıca 10 Ağustos'ta erkeklerin aleyhine "Instagram açılsın, erkekler kapatılsın" cümlesiyle de bir paylaşımda bulundu.
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Bir hayli tepki çeken Merve Boluğur, "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklindeki paylaşımı, sosyal medya hesabında hâlâ durmasına rağmen; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" ifadelerini kullanmasına bir anlam verilemedi.
Fakat Merve Boluğur'un bu sözleri, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'i tatmin etmemiş olacak ki dernek adına söz konusu paylaşım için ünlü oyuncuya dava açılacağını açıkladı.
ERKEKLERİ KORUMA DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ
Erkekleri Koruma Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" ifadelerine yer verildi.