Merve Boluğur'dan yeni sevgilisi Mert Aydın'a: Kocam!

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.