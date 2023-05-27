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Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

ÇIKIŞ ARAYAN KÖY ÖĞRETMENİNİ KONU EDİNİYOR



Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

"TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar ise konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

FİLM TÜRKİY'DE 12 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona giriyor.



Cannes'te diğer ödüller ise şöyle sıralandı

JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

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The Zone of Interest / Yönetmen: Jonathan Glazer

EN İYİ YÖNETMEN

Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

JÜRİ ÖDÜLÜ

Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

EN İYİ SENARYO

Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kōji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)

EN İYİ İLK FİLM (CAMÉRA D’OR)

Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)



Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir