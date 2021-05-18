Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Kanal
|Notlar
|2020-
|Masumlar Apartmanı
|Gülben Derenoğlu
|TRT 1
|Başrol
|2020
|Mucize Doktor
|Damla
|Fox
|Yardımcı Karakter
|2017-2018
|Vatanım Sensin
|Efsun
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
|2017
|Yüz Yüze
|Yeşim
|Show TV
|Yardımcı Karakter
|2015-2016
|Kertenkele
|İrem
|Atv
|Yardımcı Karakter
|2015
|Kırgın Çiçekler
|İrem
|Atv
|Konuk Oyuncu
|2015
|Beş Kardeş
|Fatma
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
|2014
|Çılgın Dersane Üniversitede
|Özge
|Show TV
|Yardımcı Karakter
|2013-2014
|Doksanlar
|Selin
|Atv
|Yardımcı Karakter
|2012
|İnsanlar Alemi
|Star TV
|Konuk Oyuncu
|2010-2011
|Kavak Yelleri
|Saliha
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
ROL ALDIĞI OYUNLAR
|Yıl
|Oyun
|Rol
|Notlar
|2010
|Çok Yaşa Dünya
|2010 - 2011
|Bir Tutam Hayat
|2011 - 2012
|Titus Andronicus
|2012
|Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
|2012
|Bir İnfazın Portresi
|2015
|Kuşlar
|2016
|Güçlü
|2017
|Yutmak
|Samantha
|2019
|Alice Müzikali
|Kedi
|2021
|On İkinci Gece
|Olivia[3]
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