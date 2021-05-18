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Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar oyunculuğu ile seyircilerden tam not aldı. Merve Dizdar birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? İşte detaylar...

Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

YılYapımRolKanalNotlar
2020-Masumlar ApartmanıGülben DerenoğluTRT 1Başrol
2020Mucize DoktorDamlaFoxYardımcı Karakter
2017-2018Vatanım SensinEfsunKanal DYardımcı Karakter
2017Yüz YüzeYeşimShow TVYardımcı Karakter
2015-2016KertenkeleİremAtvYardımcı Karakter
2015Kırgın ÇiçeklerİremAtvKonuk Oyuncu
2015Beş KardeşFatmaKanal DYardımcı Karakter
2014Çılgın Dersane ÜniversitedeÖzgeShow TVYardımcı Karakter
2013-2014DoksanlarSelinAtvYardımcı Karakter
2012İnsanlar AlemiStar TVKonuk Oyuncu
2010-2011Kavak YelleriSalihaKanal DYardımcı Karakter

ROL ALDIĞI OYUNLAR

YılOyunRolNotlar
2010Çok Yaşa Dünya
2010 - 2011Bir Tutam Hayat
2011 - 2012Titus Andronicus
2012Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
2012Bir İnfazın Portresi
2015Kuşlar
2016Güçlü
2017YutmakSamantha
2019Alice MüzikaliKedi
2021On İkinci GeceOlivia[3]

Dijital Sahne

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