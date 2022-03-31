Merve Oflaz: Yine makyajsız yakalandım!

33 yaşındaki oyuncu, muhabirleri fark edince "Yine makyajsız yakalandım!" sözleriyle sitem edip, ardından objektiflere poz verdi.

"Yeni bir proje görüşmem var. Şu anda detay veremiyorum." diyen Oflaz, ayrıca sporla ilgili de bir projesinin olacağını dile getirdi.