Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç

"ANNELLİK KEYİFLİ BİR SÜREÇ"

Geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Koçak, çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte Marmaris'te tatil yapan Merve Özbey, "Çocuklarla bir haftalık harika bir tatil yaptık. Bir yandan çocuklara vakit ayırıyorum. Yorucu ama çok keyifli bir süreç" ifadelerini kullandı.