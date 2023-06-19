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Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç

Eylül 2022'de oğlu Emir'i kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Merve Özbey, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Annelik, yorucu ama çok keyifli bir süreç" ifadelerini kullandı

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  • Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Merve Özbey, Maslak'taki bir mekânda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, "Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Yaza hazırlandık. Çok keyifli bir gece bizleri bekliyor" dedi.
  • Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç - Magazin haberleri

    "ANNELLİK KEYİFLİ BİR SÜREÇ"

    Geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Koçak, çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte Marmaris'te tatil yapan Merve Özbey, "Çocuklarla bir haftalık harika bir tatil yaptık. Bir yandan çocuklara vakit ayırıyorum. Yorucu ama çok keyifli bir süreç" ifadelerini kullandı.
  • Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç - Magazin haberleri

    Merve Özbey ayrıca "Olabildiğince dinleyicimiz ile buluşacağız. Bayramda Marmaris, İzmir ve Kıbrıs konserlerimiz var" diye konuştu.
  • Merve Özbey: Annelik, yorucu ama keyifli bir süreç - Magazin haberleri

    2020'DE EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Merve Özbey, iş insanı Kenan Koçak ile 2020'de nikâh masasına oturmuştu. Özbey, kızı Elif Özüm'ü ise 2021'de kucağına almıştı. 

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