Merve Özbey: Hayatımdan 'İmkansız'ı çıkarttım Merve Özbey, geçtiğimiz yıl 'Kaptan' projesinde beraber çalıştığı Emrah Karaduman ile yeni bir projeye imza attı. Söz, müzik ve düzenlemesi Emrah Karaduman'a ait olan 'Bir İmkânsız Var' müzikseverlerle buluştu

Merve Özbey, "Bu yıl benim için zor bir yıl oldu ama bu şarkıyla 2023'e muhteşem duygularla veda ediyorum" dedi.

Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen ve Merve Özbey ile Emrah Karaduman’ın birlikte yer aldığı klibi, Ramazan Arslankaya yönetti.

"HAYATIMDAN ‘İMKANSIZ’I ÇIKARTTIM" Şarkının adından yola çıkarak duygularını dile getiren Merve Özbey, "Hayatımızda hep bir imkânsız durum vardır. Benim de umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oldu. Müzik kariyerim boyunca zor dönemlerden geçtim. Yaşadıklarım, hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğretti bana. Bu yüzden de hayatımdan 'imkânsız' kelimesini çıkarttım" şeklinde konuştu. Konserlerini erteledi