Merve Taşkın cesur paylaşımı sonrası veda etti

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius'un kendisine mesaj atmasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, cesur bir paylaşıma imza atmıştı. Merve Taşkın'ın bu fotoğraf sonrası Instagram hesabını kapatması takipçilerini şaşırttı