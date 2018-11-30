Merve Taşkın'dan olay itiraf!

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia ederek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yine gündem olmayı başardı. Instagram'da hikaye paylaşan Taşkın, 'Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' dedi