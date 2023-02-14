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Meryem Uzerli deprem bölgesi için bağış toplayacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ünlü isim de depremzedelerin yardımına koşuyor. Oyuncu Meryem Uzerli'nin de Dubai'de depremzedeler için yardım toplayacağı öğrenildi

Meryem Uzerli deprem bölgesi için bağış toplayacak
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Sarsıntılar, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları da günlerdir sürüyor.

Birçok ünlü isim depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Oyuncu Meryem Uzerli de deprem bölgesi için bağış toplayacak. Oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki arkadaşlarıyla görüşerek Dubai'ye gitti. Uzerli, TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye'deki depremzedeler için bağış toplayacak.

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