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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Sarsıntılar, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları da günlerdir sürüyor.

Birçok ünlü isim depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Oyuncu Meryem Uzerli de deprem bölgesi için bağış toplayacak. Oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki arkadaşlarıyla görüşerek Dubai'ye gitti. Uzerli, TIME 100 Awards Töreni’nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye'deki depremzedeler için bağış toplayacak.