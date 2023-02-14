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Haberler Magazin Lauren Booth, Gaziantep'teki yardım çalışmalarına katıldı - Magazin haberleri
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Lauren Booth, Gaziantep'teki yardım çalışmalarına katıldı

İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinde yer aldı

Lauren Booth, Gaziantep'teki yardım çalışmalarına katıldı - Magazin haberleri
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AA

Müslüman olan ve Türkiye'ye yerleşen Lauren Booth, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı paylaşımlarda takipçilerini dua etmeye ve yardım yapmaya çağırdı.

Sosyal medya hesaplarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarının bilgilerine yer veren Booth, depremin üçüncü gününde Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

"DUA ETMEYE DEVAM EDELİM"

Arama kurtarma çalışmalarını gözlemleyen ve yıkılan binalardan görseller de paylaşan Lauren Booth, "Lütfen hayatta kalanlara yiyecek, su, barınak ve giyecek sağlamak için elinizden geleni yapın ve her şeyden önce dua etmeye devam edelim" ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Hatay'ın ardından depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine de giderek AFAD çadırlarının bulunduğu bölgeden video paylaşan Lauren Booth, çadırlarda binlerce insanın kaldığını, soğuk havaya ve zor şartlara rağmen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İngiliz yazar Booth, 'Iqra Charity' tarafından düzenlenen 2 bin depremzedeye günde 3 öğün yemek ikram edilen çalışmalara katılarak, depremzedelere yemek dağıttı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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