Bu kapsamda oyuncu Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalara destek verdi.

Gönüllülerle el ele veren Akalay, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Birce Akalay, depremzedelere moral verdi.