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        Haberler Magazin Meryem Uzerli: Sanatçının konfor alanı olduğuna inanmıyorum - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli: Sanatçının konfor alanı olduğuna inanmıyorum

        Meryem Uzerli, verdiği röportajda oyunculuk kariyerindeki seçimlerini ve sanatsal vizyonunu paylaştı; "Kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:04
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        "Konfor alanımız yok"
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        Meryem Uzerli, kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

        "EN CANLI HİSSETTİĞİM KARAKTERİ VE SENARYOYU SEÇİYORUM"

        "Bugünün izleyicileri için tarihi anlatıları yeniden hayal eden rollere çeken ne oldu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi; "Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Ve her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen içine çeken rol oluyor."

        "BİR SANATÇININ HİÇ KONFOR ALANI OLMADIĞINA İNANIYORUM"

        Bir diğer soru ise "Yaratıcı konfor alanınızın dışına çıkmanın sanatsal vizyonunuzu dönüştürdüğü tanımlayıcı bir anı paylaşabilir misiniz?" şeklindeydi. Uzerli, bu soruya da şu yanıtı verdi;

        "Sanatsal bir konfor alanının var olduğunu düşünmüyorum. Bir sanatçının hiç konfor alanı olmadığına inanıyorum. Bu yüzden kendi işimi yapıyorum ve yıllar boyunca süren kişisel gelişim yolculuğumun dönüşümün kendisi olduğunu düşünüyorum. Tek vizyonum her zaman izleyicilerin kalplerine dokunmak oldu ve olacak. Yaptıklarımla, beni hissederek kendilerini hissetmeleri en büyük amacım. Ve tam tersi şekilde, onların beni hissettiğini hissederek kendimi daha derinden hissediyorum."

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        #Meryem Uzerli
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