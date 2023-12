Meryl Streep kendi rekorunu kırdı

74 yaşındaki Meryl Streep, 'Only Murders in the Building' dizisindeki rolüyle yardımcı kadın oyuncu dalında en iyi performansa aday gösterilerek, toplam adaylık sayısını 33'e çıkardı.

Meryl Streep, bu kategoride Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) ve Hannah Waddingham ile (Ted Lasso) birlikte aday gösterildi.

Oscar ve Emmy ödüllü Meryl Streep, daha önce 'Demir Leydi' (The Iron Lady), 'Fransız Teğmenin Kadını' (The French Lieutenant's Woman), 'Angels in America', 'Tersyüz' (Adaptation), 'Julie & Julia', 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), 'Sophie'nin Seçimi' (Sophie's Choice) ve 'Kramer Kramer'e Karşı' (Kramer vs. Kramer) filmleriyle Altın Küre kazanmıştı.