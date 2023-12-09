Meryl Streep o rolü neredeyse alamıyormuş
'Şeytan Marka Giyer'in yapımcısı Wendy Finerman, filmin oyuncu kadrosunu belirleme süreciyle ilgili konuştu. Finerman, Meryl Streep'in neredeyse rolü kaçıracak olmasının nedenini açıkladı
'Şeytan Marka Giyer'de hevesli gazeteci 'Andrea Sachs'i canlandıran Anne Hathaway'le başrolleri paylaşan Meryl Streep, derginin korkunç genel yayın yönetmeni 'Miranda Priestly' rolündeydi.
Projenin yapımcısı Wendy Finerman, 'Hollywood Gold' isimli podcast programında konuştu.
"BAŞKALARI DELİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORDU"
Bilinmeyenleri anlatan Wendy Finerman, filmle özdeşleşen Meryl Streep'in neredeyse kadroya alınmayacağını dile getirdi. Finerman, "Başkaları deli olduğumuzu düşünüyordu. Beni arayıp, 'Aklınızı mı kaçırdınız? Streep hayatında bir gün bile komik olmadı' diyenler vardı" demişti.
"ONLAR YANILIYORDU"
Wendy Finerman, Meryl Streep hakkında, "Komik olduğu zamanlar oldu ve onlar yanılıyordu ama bunun, onun için farklı türden bir rol olduğu açıktı" şeklinde konuştu.
"EĞLENCENİN BİR KISMIYDI"
Wendy Finerman, "Sanırım Meryl Streep'e rol vermek beklenmedik şeylerden kaynaklanan eğlencenin bir kısmıydı" diyerek, sözlerini tamamladı.
O DÖNEM ÇOĞUNLUKLA DRAM FİLMLERİNDE ROL ALIYORDU
Meryl Streep, o dönemde 2002 yapımı psikolojik gerilim 'Saatler', 1985 yapımı romantik gerilim 'Benim Afrikam' ve 1982 yapımı romantik savaş filmi 'Sophie'nin Seçimi' gibi çoğunlukla dram filmlerinde rol alıyordu.
Fotoğraflar: AP, Reuters