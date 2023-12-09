Meryl Streep o rolü neredeyse alamıyormuş

"BAŞKALARI DELİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORDU" Bilinmeyenleri anlatan Wendy Finerman, filmle özdeşleşen Meryl Streep'in neredeyse kadroya alınmayacağını dile getirdi. Finerman, "Başkaları deli olduğumuzu düşünüyordu. Beni arayıp, 'Aklınızı mı kaçırdınız? Streep hayatında bir gün bile komik olmadı' diyenler vardı" demişti.

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"ONLAR YANILIYORDU"



Wendy Finerman, Meryl Streep hakkında, "Komik olduğu zamanlar oldu ve onlar yanılıyordu ama bunun, onun için farklı türden bir rol olduğu açıktı" şeklinde konuştu.