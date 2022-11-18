Mesajlarınız yanıtsız kaldıysa sebebi ‘ghosting’ olabilir

Biriyle tanıştınız, birlikte iyi zaman geçirdiğinizi düşündünüz diyelim… O kişiyle ilgili hayaller kurduğunuz ve tam o sırada karşınızdaki kişi adeta ‘hayalet’ oldu. Mesajlara, aramalara dönmedi. Sizi pek çok cevapsız soruyla yalnız bıraktı. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız nedeni ‘ghosting’ olabilir. Peki ghosting nedir? Bir kişi neden bir anda ortadan kaybolup karşısındaki kişiyi çıldırtacak duruma getirir? Ghosting, bir kişinin herhangi bir uyarı veya açıklama yapmadan karşısındakiyle teması aniden kesmeyi ifade eden, günlük konuşma dili terimi… Özetle birinin hayalet olarak ortadan kaybolmasına denir. Hayalet olan kişi yeniden temas kurmak veya yakınlaşmak için adım attığınızda dahi sessizliğini korur. Yani biriyle iletişim kurmak için defalarca çaba sarf edip olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamadıysanız artık siz de hayaletsiniz demektir. Ghosting genellikle romantik bir ilişkiye atıfta bulunmak için kullanılır ancak arkadaşlıklar ve aile ilişkilerinde beklenmedik bir şekilde bağın kesildiği durumlarda da geçerlidir.

SOSYAL MEDYADA DA BAŞINIZA GELEBİLİR Ghosting, elbette ki sosyal medyada da meydana gelebilir. Sizi yok sayan kişi tüm sosyal medya platformlarından arkadaşlıktan çıkarabilir, takibi bırakabilir ya da engelleyebilir. Hatta iletişimi engellemek için sosyal hesaplarını silecek kadar ileri gidebilirler. BU MADDELERE MARUZ KALDIYSANIZ GHOSTING KAPIDA Hayalete dönüşme durumu genellikle açık bir şekilde belli olsa da kademeli bir sürece de dönüşebilir. Yok sayıldığınıza dair işaretler ise şu şekilde: - Yaptığınız planları her defasında erteleyip iptal ettirmeye çalışırlar.

- Her konuda size söz verirken zorlanırlar.

- Sizinle kişisel hayatları konusunda tek bir şey anlatmazlar.

- Arkadaşlarıyla veya aileleriyle tanışmanızı istemezler.

- Kendilerini sosyal medyadan soyutlarlar.

- Mesajlarınıza veya aramalarınıza nadiren yanıt verirler.

- Muhabbetiniz sığ kalır, bir yerden sonra devamı gelmez.

GHOSTING TERİMİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Bu sözcük yaklaşık yedi yıl önce çevrimiçi flört uygulamalarındaki artışın ardından popüler hale geldi. Öyle ki 2017'de Merriam-Webster sözlüğünde yer aldı. Ancak terim aslında 1990'lara kadar kullanılıyordu. 90'ların hip-hop müziği aracılığıyla, genellikle ‘kaçmak’ anlamında popülerlik kazandı. Yeni bir terim olmasına karşın ghosting dijital çağdan çok önce vardı. Örneğin, ‘görüşürüz’ demeden bir partiden ayrılmak, tanıştığınız kişiye iletişim bilgilerinizi vermemek de ghosting örneği sayılabilir. GHOSTING NASIL POPÜLER OLDU, NEDENLERİ NELER? Ghosting genellikle bir ilişkiyi bitirmenin olgunlaşmamış veya pasif-agresif bir yolu olarak görülüyor. Peki bu sözcük neden son on yılda ana akım haline geldi? Aslında çevrimiçi flört uygulamaları, insanları görmezden gelmeyi çok daha kolay hale getirdi. Hızlı başlayan, derinlikten yoksun ilişkiler bir o kadar da çabuk sonlanır oldu. Artık çevrimiçi uygulamalarla seçenekler çoğaldığı için insanlar genellikle “Tamam, sıradaki kişi nasıl?” zihniyetine sahip olmaya başladılar. DAHA KOLAY GÖRÜLÜYOR… İlişki arayanlar aradığını bulamadığı zaman garip, rahatsız edici, samimi bir konuşma yapmaktansa, birini hayalet olarak görmeyi çok daha kolay buluyor. Sırra kadem basan kişi genellikle yüzleşmekten veya bir başkasının incinmiş duygularıyla uğraşmaktan kaçınmak istiyor. Bu nedenle tüm iletişimi keserek mesajın doğru şekilde anlaşılmasını umuyor.

HAYALET OLDUKTAN SONRA ÜZÜNTÜYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR? Hayalete dönüşme elbette doğası gereği belirsiz durumlara yol açıyor. Çünkü ilişkinin neden sona erdiğine dair bir açıklama yapılmıyor. Cevapsız sorularla bırakılan kişide güven sorunları, suçluluk, keder ve utanca ortaya çıkabiliyor. “Kişi benimle beraber olmak istememekle kalmadı, aynı zamanda bir açıklamayı bile hak etmedim” düşünceleri, kişinin kendisini değersiz hissetmesine neden olabiliyor. Eğer hayalet olduğunuzu hissettiğiniz bir durum varsa belirsizlikleri ortadan kaldırmak için, “Selam bir süredir sizden haber alamadım. Ne olduğu konusunda bir fikrim yok fakat böyle devam etmek istemiyorum. Zamanım değerli ve açık kapı bırakmak istemiyorum. Size hayatta iyi şanslar” tarzında bir mesaj göndermek açık kapı bırakmamak açısından daha sağlıklı... Mesaja yanıt gelmese de en azından ilişki netlik kazanmış olur. GÖRMEZDEN GELENLER İÇİN DE ZARARLI “Kolay çıkış” olduğundan sebepsizce cevap vermemek, yok saymak hayaletin iletişim kurma becerilerini olumsuz etkiliyor. Çünkü sorunların üstesinden gelmeden ve iletişim becerilerini kullanmadan sağlıklı, uzun vadeli bir ilişkiye sahip olmanın hiçbir yolu yok. BAZI DURUMLARDA GHOSTING KAÇINILMAZ OLABİLİR Hayalete dönme biriyle ilişkiyi kesmenin kaba bir yolu olarak ifade edilse de bazı istisnaları hatırlatmak gerekiyor. Zira kendinizi güvende hissetmiyorsanız, ilişkinin size zarar vereceğini düşünüyorsanız elbette konuşmayı sonlandırabilirsiniz. Kişinin evli veya bir ilişki içinde olduğunu, yasa dışı veya hoş olmayan davranışlarda bulunduğunu ya da toksik özellikler sergilediğini öğrendiğinizde tabii ki o kişiye bir açıklama borçlu değilsiniz. Rahatsızsanız veya herhangi bir şekilde birisi tarafından tehdit edildiğinizi hissediyorsanız, içgüdülerinizi takip etmenin en iyisi olduğunu unutmayın.