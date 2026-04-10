Mescid-i Aksa'da beş hafta sonra ilk cuma namazı

Mescid-i Aksa'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı
İsrail'in İran'la savaşı gerekçe göstererek ibadete kapattığı Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
Giriş: 10.04.2026 - 14:32
Filistinliler, İsrail'in İran'la savaşı bahane ederek ibadete kapattığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazını kılmak için İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Harem-i Şerife akın etti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine çok sayıda polis ve barikat yerleştirdi.
On binlerce Filistinli, İsrail polisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen İran'la savaştan bu yana ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'ya gelerek cuma namazını eda etti.
