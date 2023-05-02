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Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

Lionel Messi, PSG'nin Lorient'e 3-1 mağlup olmasının ardından Suudi Arabistan'a gitti. Messi, ailesiyle gittiği Suudi Arabistan ziyaretini Luis Campos ve Galtier'e bildirmemesi kulüp içinde huzursuzluk yaraattı

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  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Lionel Messi, Lorient'e karşı alınan şoke edici mağlubiyetin ardından Paris'ten ayrıldı. Arjantinli, ailesiyle birlikte Paris'ten uzaklaşma kararı alarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ziyaretine hocası Galtier ve Sportif Direktör Luis Campos'tan habersiz gitmesi Paris'te huzursuzluk çıkardı.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    L'Equipe'te yer alan haberlere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. 
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyehatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi. 
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Messi, Suudi Arabistan tatilini sosyal medyada paylaştı ve şu notu ekledi: "Suudi Arabistan'ın bu kadar yeşil olduğunu kim düşünürdü? Fırsat buldukça, ülkenin harika yerlerini keşfetmeyi seviyorum."
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb ise, "Suudi Turizm Büyükelçisi Lionel Messi ve ailesini Suudi Arabistan'daki ikinci tatilinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    TRANSFER DEDİKODUSU!

    Fransa'da konuşulan bir başka söylentiye göre ise Messi'nin Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilalli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedilmişti.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

    Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Riyad yönetimi, gelirlerini çeşitlendirme amacıyla birkaç yıl önce açıkladığı "2030 Vizyonu"na büyük önem veriyor. Yıldız futbolcu transferlerinin de bu vizyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan, açıkça bahsetmese de yıldız futbolcu transferleriyle "hac ve umre dışında" turizm endüstrisini canlandırmak istiyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Riyad'ın Ronaldo'yu getirerek herhangi bir Batılı ailenin ülkede özgürce ikamet edebileceği mesajını verdiği değerlendiriliyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" kapsamında ülkeye yılda 100 milyon turist çekmenin yanı sıra 2030'da turizm sektöründe 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Turizm sektörünün 2022'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2030'a kadar turizmin GSYİH içindeki payının yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    SPOR YATIRIMLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

    Spor yatırımı, Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüplerin satın alınmasıyla başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez yatırım kanallarının en önemli ayaklarından biri haline geldi.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Cristiano Ronaldo anlaşması öncesi Ekim 2021'de, şu an İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Newcastle United'ı 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Riyad, bu adımlarla spor yatırımlarını da artırmayı hedefliyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

    Suudi Arabistan, yabancı yatırımlar için bir dizi kolaylık ve teşvik yoluyla küresel bir ticaret ve finans merkezine dönüşme çabalarına paralel olarak turizmde de bölgesel bir merkez haline gelmek için güçlü bir rekabet ortamına girmiş görünüyor.
  • Messi'nin Arabistan'a gitmesi Paris'i karıştırdı!

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