"NEREDE KALMIŞTIK?"

İki gün önce normal odaya alınan oyuncunun ilk işi rol aldığı dizinin senaryosunu okumak olmuştu. 57 yaşındaki Akusta, o esnada çekilen fotoğrafını, "Mete başkan, nerede kalmıştık?" notuyla yayınlamıştı.

"ALLAH'IM BİR DAHA YAŞATMASIN"

Aynı kareyi Instagram hesabından yayınlayan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir de, "Gerçekten deli... İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama seni bize, ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." ifadelerini kullanmıştı.