Mesut Akusta: Zor bir süreçti ama toparladım

"YAŞADIĞIM EN ZORLU YOLDU"

Ayrıca Şafak Özbir, geçtiğimiz yıl eşinin hastalık sürecinde yaşadıklarını Instagram hesabından anlatmıştı. Mesut Akusta ve kızı Berfin Cano ile aile fotoğrafını yayınlayan Özbir, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş... Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim bir dakika sonramızın asla garantisi yok!

Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip bir ay yoğun bakımda kaldığında 27... Şimdi ise 38.... Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak... Dilerim ki son olsun... O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az...