Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın kaç yaşında, ne mezunu?

Mesut Hakkı Caşın kimdir? Geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında söylediği sözleriyle sosyal medyada bir anda gündemin ilk sıralarına yükselen Caşın, günün en çok merak edilip araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın ne mezunu ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...

Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın kaç yaşında, ne mezunu?

Mesut Hakkı Caşın geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında sarf ettiği, Yani motordan yana Amerika bizi silktikçe biz daha fazla motolar yapacağız!" cümlesiyle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Caşın'ın "silktikçe" ifadesini mi kullandığı yoksa dil sürçmesi ile küfür mü ettiği tartışma konusu oldu. Peki, Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın ne mezunu ve ne iş yapıyor? Merak edenler için Mesut Hakkı Caşın'la ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

MESUT HAKKI CAŞIN KİMDİR?

Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın 1956 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamlamıştır. Akademik eğitimine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans 1983),Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku (Yüksek Lisans 1986),Texas San Antonio College’de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam etmiştir ve (Doktora Eğitimini 1994) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’ konusunda tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü’ne kabul edilmiştir.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NDE GÖREV ALDI

Prof. Caşın Türk Hava Kuvvetleri’nin farklı üslerinde görev almıştır. 1988 yılında USAF’ın F-16 savaş uçakları projesinde Texas Lackland, Colorado Lowry, Dallas Sheppard, Miami Homestead Hava üslerinde eğitim almıştır. 1999 yılında ise, Türkiye Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli olmuştur. “Rus İmparatorluk stratejisi” kitabı ile 2002 yılında doçentliğe, 2008 yılında ise “Uluslararası Terörizm” çalışması ile de profesörlüğe hak kazanmıştır.

ÇOK SAYIDA KİTAP VE MAKALE YAZDI

Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda görev almış ve Türkiye’deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapmıştır. ABD Barosu, İstanbul Barosu, TÜDAV’a üyedir. Uluslararası Hukuk, Enerji Hukuku, Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, Siber Güvenlik, Silahsızlanma, NATO, Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Harp Tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur.

Bu kitaplardan bazıları, ‘’Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma’’, ‘’Cyber Security Policies and Critical Infrastructure Protection’’, ‘’Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları’, ‘’Uluslararası Anlaşmalar Hukuku’’, ‘’Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Güvenlik Algılamaları’’, “Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası”, “Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri”, “Rus İmparatorluk Stratejisi”, ‘’ Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar”, ‘’Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan Uyuşmazlığı: Çatışma-Barış Sarkacı ‘’, ‘’ Rusya'nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı? ‘’, “Uluslararası Terörizm”, ‘’Siyasi Tarih’’, ‘’II. Dünya Savaşı Tarihi’’ dir.

ÜNİVERSİTELERDE DERS VERİYOR

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstinye Üniversitesi, Hava Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi’nde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde lisans, yüksek lisans, doktora dersleri vermiştir.

Halen İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti mi?
BİYOGRAFİHakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır?
Samet Liçina kimdir? Samet Liçina kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
BİYOGRAFİSamet Liçina kimdir?
Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kaç yaşında ve nereli? Bircan Bali eşi kim?
BİYOGRAFİBircan Bali kimdir?
Çağla Demir kimdir? Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİÇağla Demir kimdir?
Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir?
BİYOGRAFİŞafak Sezer kimdir?
Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve hayatı...
BİYOGRAFİOrhan Gencebay kimdir?
Survivor Çağrı kim? BİYOGRAFİ: Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Öykü Uysal kaç yaşında, kimdir ve nereli? HAKKINDA: Survivor Öykü Uysal eşi kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Survivor Berkay kimdir? HAYATI: Survivor Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve kardeşleri kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Aleyna biyografi: Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?