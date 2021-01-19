Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil transferinin resmen açıklanması için geri sayıma geçerken sarı-lacivertli kulüpten yeni bir paylaşım geldi.
Yıldız oyuncunun eski kulübü Arsenal'e ve Londra'ya veda ettiği görüntülerin klibi tanıtıldı. Videonun tamamının bu akşam 'Fenerbahçe Youtube Katıl' hesabı üzerinden yayınlanacağı belirtildi.
Yayınlanan videoda Mesut'un Emirates Stadı önündeki görüntüleri yer alıyor. Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, sizi seviyorum" diyor.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 19, 2021
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