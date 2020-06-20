Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in Arsenal'den bu yaz ayrılması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, teknik direktör Arteta'nın takımda düşünmediği oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Mesut Özil'in 1 yıl daha devam eden kontratını tamamlamak istediği belirtilirken Arsenal'in gerekirse oyuncuyu ücretsiz kiralayarak maaş için de yardımcı olacağı öne sürüldü.

Ülkemizden Fenerbahçe ile de adı sık sık anılan Mesut'un yeni takımı merak konusu...

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 24 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asistlik katkı yaptı.