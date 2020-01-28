Mesut Yılmaz galaya katıldı

Bulgaristan'da Türklere yapılan zulme de yer veren Bulgar filmi 'Güller Ülkesi: Damascena'nın galasına eski başbakan Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz da katıldı. Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada filmi Yılmaz Ailesi'nin yanı sıra Ayça İnci, Sevil Uyar, Hakan Aydın, CHP Bursa milletvekili Prof. Dr Yüksel Özkan ve Balkan dernek başkanları da izledi.

Stoyan Stoyanov'un yapımcılığını üstlendiği 'Güller Ülkesi: Damascena'nın senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristiyan Nochev imzası bulunuyor. Filmin başrollerinde Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi başarılı isimler yer alırken, yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstlendi.

Bulgar devletinin son 40 yılı ve siyasi gelişmeleri ele alan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de gözler önüne seriyor. Bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi 'Teco'nun hayatına odaklanan film, mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü de Bulgarların gözünden beyaz perdeye taşıyacak.