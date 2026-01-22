Metalde toplu sözleşme imzalandı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 13 Ekim 2025’te başlayan 2025–2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 21 Ocak 2026’da başlayan ve 22 Ocak gece yarısına kadar süren müzakereler sonunda anlaşmayla tamamlandı.

Sözleşme, metal sektöründe çalışan yaklaşık 138 bin sendikalı işçinin ücret ve sosyal haklarını kapsıyor.

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açılamaya göre, anlaşmaya sonucu 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 TL’nin altında olan üyelere 140 TL’yi aşmamak kaydıyla 10 TL iyileştirme yapılacak. Bu düzenlemenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam uygulanacak ve ortaya çıkan ücretlere ayrıca seyyanen 17,61 TL eklenecek. Böylece sözleşmenin ilk altı ayında saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 artış sağlanmış olacak.

Sosyal yardımlar kapsamında Kurban Bayramı ödemeleri yüzde 75, diğer sosyal yardım kalemleri ise yüzde 50 oranında artırılacak. Sosyal yardımlardaki artışlarla birlikte ilk altı ay için kümülatif gelir artışı yüzde 31,15’e ulaşacak. İkinci altı ayda ise ücretlere enflasyon korumalı yüzde 13 zam uygulanacak ve böylece sözleşmenin ilk yılında ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olacak; sosyal yardımlar dahil edildiğinde bu oran yüzde 47,81’e çıkacak.