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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mete Vardar'dan oğlu Sinan Vardar'a önce tokat sonra öpücük - Beşiktaş Haberleri

        Mete Vardar'dan oğlu Sinan Vardar'a önce tokat sonra öpücük

        Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar'ın oğlu Sinan Vardar'a tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Mete Vardar, gerginlik sırasında kendisini sakinleştirmeye çalışan oğlunun daha sonra başını öperek gönlünü almaya çalıştı. Bu anlar da objektiflere yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:52
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        Önce tokat sonra öpücük
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        Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adaylarından Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan Mete Vardar ile oğlu Sinan Vardar arasında tartışma yaşandı.

        Önce oğlunun elini iten Mete Vardar, daha sonra tokat attı. Gerilim sonrası Mete Vardar sosyal medya hesabından oğluna sarılıp öptüğü fotoğrafı paylaştı.

        Mete Vardar'ın oğlu Sinan Vardar'ı tokatladığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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