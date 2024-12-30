Mete Vardar'dan oğlu Sinan Vardar'a önce tokat sonra öpücük Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar'ın oğlu Sinan Vardar'a tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Mete Vardar, gerginlik sırasında kendisini sakinleştirmeye çalışan oğlunun daha sonra başını öperek gönlünü almaya çalıştı. Bu anlar da objektiflere yansıdı.

Habertürk Giriş: 30.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:52 facebook

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