Metehan Baltacı kırmızı kart gördü: Galatasaray 10 kişi kaldı!
Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.
Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.
Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu.
Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem kırmızı kart kararında kaldı.