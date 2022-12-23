Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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