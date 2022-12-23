Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.