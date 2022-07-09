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Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! MGM 9-12 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı hava durumu için uyarı yayınladı. 9 Temmuz ile 12 Temmuz arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı binlerce vatandaş tarafından takip edilirken, MGM'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte, 9-12 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu raporu...

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  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı. Bayramda hava nasıl olacak sorusu, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-12 Temmuz günleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı hava durumunu yayınladı. MGM 10 ile şiddetli yağış uyarısında bulundu.

    MGM hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Gümüşhane ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 9-12 Temmuz bayram hava durumu...
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    MGM'DEN 10 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Cumartesi) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Karabük illeri ile Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir çevreleri) ve Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik il geneli ve Bursa’nın güneydoğusu) ile Kütahya'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kurban Bayramı'nda hava durumunu tahminini şöyle; 

    Marmara bölgesini daha çok ilgilendiren yağmurlar ve kuvvetli rüzgar söz konusu. Bayramın 1. günü cumartesi Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Assos ve Çanakkale kıyılarında gün içi yağmur geçişleri göreceğiz.

    Cumartesi İstanbul’da önemli bir yağmur beklenmiyor ama güneye doğru indikçe İzmir’e kadar yağmurla karşılaşırız.Cumartesi Ankara, Çankırı çevresinde hava bir iki saatliğine yağmurlu, başkentte geçiş yapan yağmurlar bekliyoruz.
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    10 Temmuz Pazar günü şu anki tahmine göre İstanbul-Tekirdağ boyunca yer yer kuvvetli yağmur var. Çanakkale-Edirne boyunca ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir. Pazar günü Erikli, Marmara Ereğlisi, Silivri, Selimpaşa hattında hava kapalı ve yağmurlu görünüyor planları bu tahmine uygun yapmakta yarar var.

    Cumartesi gece yarısından sonra ve Pazar Batı Karadeniz’de de bizi kuvvetli yağış geçişleri yakalayacak görünüyor.
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    11 Temmuz Pazartesi yağmurların Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha dar alanlarda ve zayıf olarak sürmesi muhtemeldir, Pazartesi ve sonrasındaki günlerin tahminlerini sonraki paylaşımda güncelleyelim.

    Genel olarak hava sıcaklıkları Marmara’da 25°C seviyesinde, Ege bölgesinde 30°C, Akdeniz’de de 29-32 derece aralığında seyrediyor. Aşırı sıcak bir bayram havası yerine mevsim ortalamalarında sıcaklıklarda geçecek bir tatil Türkiye’yi bekliyor. 
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    KURBAN BAYRAMI İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

    İstanbul genelinde Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bayramın son günü yağışların azalması bekleniyor.
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    KURBAN BAYRAMI'NIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA DURUMU RAPORU - 9 TEMMUZ 2022

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güney ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde, gece saatlerinde Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C30°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C31°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C29°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C32°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    EGE

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Kütahya'da beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    DENİZLİ °C36°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C31°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları ile iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C28°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C30°C 

    Parçalı ve az bulutlu
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi ve Orta Torosların yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C33°C

    Parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C31°C

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C32°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C29°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRIKKALE °C34°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C35°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin aralıklı, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Sinop'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, iç kesimlerde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    BOLU °C27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C25°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C30°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    SİNOP °C28°C

    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Gümüşhane ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇORUM °C30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C27°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C28°C

    Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C28°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C29°C

    Parçalı ve az bulutlu
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C41°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C39°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C40°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C42°C

    Az bulutlu ve açık
  • Meteoroloji'den 10 ile şiddetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 9-12 Temmuz 2022 il il Kurban Bayramı hava durumu raporu

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