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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji, Kocaeli'nin bazı ilçeleri ile Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:00
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        5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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        Meteoroloji 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        #meteoroloji
        #kuvvetli yağış
        #hava durumu
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