        Meteoroloji'den açıklama: Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den açıklama: Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 22 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 00:56 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:56
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. İşte MGM ile 22 Ağustos Cuma hava durumu raporu...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR 16°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE 21°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE 19°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL 21°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 23°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 24°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 22°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 25°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 26°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 21°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 17°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA 18°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT 14°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 14°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE 17°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP 21°C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK 17°C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA 17°C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE 21°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN 21°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON 21°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 12°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS 10°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA 18°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN 16°C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 23°C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 25°C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN 27°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT 25°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

