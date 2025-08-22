BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı