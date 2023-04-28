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HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.