Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerindeki başlayan sağanağın 1 saat boyunca etkisini göstereceğini bildirdi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yaklaşık 1 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Silivri'de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler yağış nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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