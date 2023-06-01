Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.