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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Mayıs Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu nasıl? - Hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 28 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu

        Meteoroloji yurdun bazı bölgelerini kuvvetli rüzgar ve yağış için uyarılarda bulundu. Özellikle yağışların; Adana ve Mersin illerinin kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 28 Mayıs Çarşamba hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:33
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        Meteoroloji uyarıları gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda, yurt genelinde hava durumu sorgulamaları hız kazandı. Açıklamada, hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiği belirtildi. Peki, 28 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? İşte güncel Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in batısı, Eskişehir’in kuzeyi, Samsun, Tokat, Sakarya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 13°C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 15°C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA 10°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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