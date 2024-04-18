18 NİSAN PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye, Mart ayının başını anımsatan birkaç gün yaşayacak. Genel anlamda güneş kendini gösterse de bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar da olacak.

METEOROLOJİ UYARIYOR!

Bugün için meteoroloji Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesi alarmı veriyor. Ayrıca Marmara, Ege ve Akdeniz'de saatte 70 kilometreyi bulan rüzgâr bekleniyor.