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        Haberler Gündem Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl? 18 Nisan Perşembe bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 18 Nisan hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 18 Nisan Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:15
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        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 18 Nisan Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 18 Nisan Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

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        18 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün 22 dereceye çıkan sıcaklıklara rağmen gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek.

        Ankara ise parçalı bulutlu olacak. Yağışsız bir günün tadını çıkaracak Başkentliler, 27 dereceyi gören sıcaklıklar yaşayacak.

        İzmir de İstanbul gibi sıcak ama yağışlı bir gün geçirecek. Yağış, gök gürültülü bir şekilde gerçekleşecek.

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        18 NİSAN PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye, Mart ayının başını anımsatan birkaç gün yaşayacak. Genel anlamda güneş kendini gösterse de bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkileyecek yağışlar da olacak.

        METEOROLOJİ UYARIYOR!

        Bugün için meteoroloji Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesi alarmı veriyor. Ayrıca Marmara, Ege ve Akdeniz'de saatte 70 kilometreyi bulan rüzgâr bekleniyor.

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