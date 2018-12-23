Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye 25 Aralık Salı gününden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelecek kar yağışının Trakya, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu bölgesinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, Türkiye bu hafta ortasından itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Soğuk ve yağışlı hava yeni yılın ilk haftasında da etkili olacak.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Trakya’da kar yağışı, İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ortalama 6 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan uyarılarda vatandaşların buzlanma ve dona karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. İstanbul'da salı günü başlayacak sağanak yağışın daha sonra kar yağışına dönmesi bekleniyor.

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