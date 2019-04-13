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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
İHA'da yer alan habere göre yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarı ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
ANKARA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
ADANA: Parçalı bulutlu 24
BURSA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
ANTALYA: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 21
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
TRABZON: Parçalı zamanla çok bulutlu 18
ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu 13
DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 23
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