Metin Diyadin: Kadıköy deplasmanı zordur!

9 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır* Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu* Uber'den Habertürk'e yapılan özel açıklamaya göre, yatırım fonu Mubadala'nın portföyünde kalan Getir hizmetleri satın alınıyor* İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar* Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kalıp ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarsa da 3. sıradaki Trabzonspor'un 8 puan gerisine düştü. Bu sonucun ardından Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi biletini de ateşe attı* Prens William ile Prenses Kate Middleton, Epstein'in kraliyet bağlantılarının ortaya saçılmasının ardından, skandalla ilgili ilk kez kamuoyu açıklaması yaptı. Kraliyet çifti, Epstein hakkındaki son ifşaatlardan derinden endişe duyduklarını belirtti Daha Az Göster