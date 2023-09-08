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        Haberler Magazin Metin - Gamze Pıhlıs çiftinin kızları Parla dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Metin - Gamze Pıhlıs çiftinin kızları Parla dünyaya geldi

        Dört yıl önce evlenen Metin Pıhlıs ile Gamze Pıhlıs, kızları Parla'ya kavuştu. Doğum sonrası hastanede objektif karşısında poz veren çift, "Ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:22
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        2019'da nikâh masasına oturan oyuncu Metin Pıhlıs ile Gamze Pıhlıs, Parla adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

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        İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Metin Pıhlıs ile Gamze Pıhlıs, doğum sonrası bebekleriyle birlikte hastane odasında objektif karşısında poz verdi.

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        "AİLEMİZİN YENİ ÇEKİK GÖZLÜ ÜYESİ"

        Yaşadıkları mutluluğu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan çift, "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla..." ifadelerini kullandı.

        #Metin Pıhlıs
        #Gamze Pıhlıs
        #Parla Pıhlıs
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